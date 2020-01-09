التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

09 يناير 2020 - 08:27 م

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردى، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، فى التاسعة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "الجوهرة المشعة"، فى مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، فى نصف نهائى كأس السوبر الإسباني.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: بيكيه ، ألبا ، أومتيتي ، روبيرتو

الوسط: دى يونج ، بوسكيتس ، فيدال

الهجوم: ميسي ، سواريز ، جريزمان

فى المقابل يبدأ دييجو سيميونى، مدرب الروخى بلانكوس، المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: لودى ، سافيتش ، فيليبى ، تريبير

الوسط: هيريرا ، توماس ، ساؤول ، كوريا

الهجوم: موراتا ، فيليكس