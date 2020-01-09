«السيسي» يطالب الحكومة بهذا الأمر الهام والعاجل

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حسن علام- متابعات

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الحكومة

وزير الزراعة

الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، ببلورة نهج متكامل يحقق نهضة زراعية وطنية من خلال تطوير مؤسسي شامل للقطاعات والإدارات بالوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بحسب ما ذكره السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض مجمل المشروعات الحالية والمستقبلية لوزارة الزراعة في مختلف القطاعات، وكذا أهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها.


وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع ببلورة نهج متكامل يحقق نهضة زراعية وطنية من خلال تطوير مؤسسي شامل للقطاعات والإدارات بالوزارة، بما في ذلك عملية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مع دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز، وسرعة دراسة الحلول لتلك المتعثرة.


كما وجه الرئيس السيسي ، بتطوير دور الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية فيما يخص الارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية التي تقدمها للمزارعين وحل مشاكلهم.


على جانب آخر، وجه الرئيس بالعمل على استيفاء المشروعات الزراعية المخطط تنفيذها لكافة الجوانب قبل الشروع الفعلي في إقامتها، وفي مقدمتها إعداد الدراسات متكاملة الأركان وفق مخطط وهيكل زمني واضح، لضمان استدامة نجاح تلك المشروعات، وبما يتفق والأهداف العامة للدولة، مع الاستعانة بدراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا الصدد والاستفادة منها.







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