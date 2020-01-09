الأهلى يخوض مرانه الثاني في هراري

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المصريون

الاهلى

زيمبابوي

فايلر

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الثاني الملعب الوطني بهراري عاصمة زيمبابوي استعدادا لمواجهة بلاتينيوم بعد غد السبت، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانطلق مران الأهلي الثاني على الملعب الوطني بهراري عاصمة زيمبابوي في الثالثة عصر اليوم. وكان الفريق قد تدرب أمس الأربعاء على نفس الملعب في تمام الخامسة مساء؛ نظرًا لوصول البعثة إلى زيمبابوي ظهرا بعدما استغرقت رحلتها من القاهرة إلى هراري 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وفضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، خوض مران الأمس في الخامسة مساء لمدة نصف ساعة فقط؛ بسبب هطول الأمطار، لكنه قرر أن يكون مران اليوم في الثالثة عصرًا، وهو نفس توقيت المباراة، بعدما حصل اللاعبون على قسط من الراحة.


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