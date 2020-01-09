«الحركة الوطنية» يطالب بجدول زمني لحل مشاكل الصناعة

09 يناير 2020 - 05:18 م

قال المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن اتفاق وزيرة التجارة والصناعة مع المصنعين بوضع جدول زمنى لحل مشكلات القطاع الصناعى، أمرا يجب الإسراع به وتنفيذه لحل العديد من المشكلات الجذرية التي يعانى منها القطاع.

وأشاد الشاهد في تصريحات له اليوم بجهود وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في أولى أيامها بالوزارة، حيث ترتكز استراتيجية عمل الوزارة الجديدة على الحوار والمشاركة مع القطاع الخاص وهم أصحاب المشكلة، لوضح حلول جذرية للمشكلات وليس مجرد حلول مؤقتة، أو قرارات تتعارض مع مصالح القطاع كما كان في وقت سابق.

وأكد الشاهد أن مشكلات الصناعة فى مصر معروفة للجميع، ولا يتبقى سوى اتخاذ خطوات الحل بتوقيتات وجداول زمنية محددة يلتزم بها جميع الأطراف، لأن الصناعة يجب أن تكون هي قاطرة التنمية في مصر، لافتا إلى أن هذا التوجه القائم على حل مشكلات المستثمر المحلى هي السبيل لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاع الصناعى وغيره من القطاعات، لأنه إذا كان المستثمر المحلى يعانى فلن يأت الأجنبي.

وطالب الشاهد من وزيرة الصناعة الاستمرار على هذا النهج في التعامل مع القضايا التي تمس القطاع الصناعى بالمشاركة مع القطاع الخاص والمستثمرين، لأنه سبيل لتوصيف المشكلات بشكل صحيح وإيجاد حلول جذرية لها.



