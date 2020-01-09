  • الخميس 09 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
القرش المفترس

بالصور.. أسماك القرش تلتهم لاعب كرة قدم

الطائرة الأوكرانية المنكوبة

إيران تكشف مفاجأة في التقرير المبدئي للطائرة المنكوبة

أرشيفية

«السيسي» يطالب الحكومة بهذا الأمر الهام والعاجل

سد النهضة

تعثر مفاوضات «سد النهضة».. إثيوبيا تتعنت ومصر ترد

أرشيفية

موجة طقس سيئ تضرب القاهرة والمحافظات

مانى

بالفيديو.. «مانى» يرفض تشبيهه بـ«محمد صلاح»

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بالقتل

الذهب

هبوط حاد في أسعار الذهب بشكل مفاجئ

والدة مقتحم فيلا «نانسي عجرم» ترد على تعزيتها

والدة مقتحم فيلا «نانسي عجرم» ترد على تعزيتها

عمر البشير

فيديو مسرب.. "البشير" يعترف بقتل 28 ضابطًا في رمضان

«الحركة الوطنية» يطالب بجدول زمني لحل مشاكل الصناعة

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

برلماني يطالب بجدول زمني لإحلال وتجديد المدارس

الحركة الوطنية

المشكلات

الصناعة

قال المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن اتفاق وزيرة التجارة والصناعة مع المصنعين بوضع جدول زمنى لحل مشكلات القطاع الصناعى، أمرا يجب الإسراع به وتنفيذه لحل العديد من المشكلات الجذرية التي يعانى منها القطاع.

وأشاد الشاهد في تصريحات له اليوم بجهود وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في أولى أيامها بالوزارة، حيث ترتكز استراتيجية عمل الوزارة الجديدة على الحوار والمشاركة مع القطاع الخاص وهم أصحاب المشكلة، لوضح حلول جذرية للمشكلات وليس مجرد حلول مؤقتة، أو قرارات تتعارض مع مصالح القطاع كما كان في وقت سابق.

وأكد الشاهد أن مشكلات الصناعة فى مصر معروفة للجميع، ولا يتبقى سوى اتخاذ خطوات الحل بتوقيتات وجداول زمنية محددة يلتزم بها جميع الأطراف، لأن الصناعة يجب أن تكون هي قاطرة التنمية في مصر، لافتا إلى أن هذا التوجه القائم على حل مشكلات المستثمر المحلى هي السبيل لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاع الصناعى وغيره من القطاعات، لأنه إذا كان المستثمر المحلى يعانى فلن يأت الأجنبي.

وطالب الشاهد من وزيرة الصناعة الاستمرار على هذا النهج في التعامل مع القضايا التي تمس القطاع الصناعى بالمشاركة مع القطاع الخاص والمستثمرين، لأنه سبيل لتوصيف المشكلات بشكل صحيح وإيجاد حلول جذرية لها.



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» استقالة حسام حسن من تدريب سموحة
» بعد الهجوم الإيراني.. «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها للعراق
» الوداد يُرسل البطاقة الدولية لمهاجم الزمالك
» تعرف على أبرز أدعية الرسول وقت نزول المطر والرعد
» رفع حالة الطوارئ بالقاهرة والمحافظات استعدادًا للأمطار
» الكفراوي يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي إلى بولاوايو
» «الجمعية الشرعية»: لا نفرق بين مسلم ومسيحي في الحصول على خدماتنا
» الزمالك بزيه التقليدي أمام زيسكو
» فاجعة.. انتحار طفلة تقليدًا لمشهد "كندا حنا"
» «إكرامي» يواصل برنامجه التأهيلي في زيمبابوي
» إيران: هؤلاء قتلوا قاسم سليماني

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية