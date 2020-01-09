مصر تدعو الرئيس الجزائري لزيارتها

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مصر

وزير الخارجية

عبد المجيد تبون

الرئيس الجزائري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه سلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة الرئيس تبون لزيارة القاهرة.

وأضاف شكري في تصريحات للصحفيين عقب لقائه بالرئيس تبون اليوم بقصر المرادية، أنه نقل تحيات الرئيس السيسي وتهنئته بانتخابه رئيسا للجزائر.

وأوضح أن الرسالة تضمنت تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها قدما للأمام في شتى المجالات.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على وقف الصراع ونزيف الدم الليبي والوصول لتسوية سياسية تجمع الفرقاء ، كما اتفق الجانبان على رفض التدخل الأجنبي في ليبيا والعمل على منع أي أطراف اجنبية من التدخل بما يعقد الأزمة.


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