بالفيديو.. «مانى» يرفض تشبيهه بـ«محمد صلاح»

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رفض السنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، تلقيبه بـ"الملك"، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

وخلال جلسة تصوير للنجم السنغالي، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2019، أول أمس، الثلاثاء، طالب أحد الأشخاص ساديو ماني بترديد عباراة أنا الملك ليرد عليها أسد التيرانجا قائلا:" لا لا لا، أنا لست ملكا".

وتوج ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بعد صراع مع زميله في ليفربول محمد صلاح، والدولي الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي.

يذكر أن جماهير ليفربول تطلق على النجم المصري محمد صلاح لقب "الملك المصري"، "وملك ليفربول".

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