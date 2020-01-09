العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بالقتل

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا، بتنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق مواطن سعودي، قتل مواطن كويتي رميًا بالرصاص.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ الأمر الملكي بقتل المتهم السعودي، في بيان جاء نصه- حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"- كالتالي:

أقدم / فهد بن فالح بن خلف الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل/ محمد بن سعد بن محمد بن سعد – كويتي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف مالي بينهما .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / فهد بن فالح بن خلف الدوسري – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 14 / 5 / 1441 هـ بمدنية الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.


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