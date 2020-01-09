مصادر تكشف أين كانت زوجة إيهاب توفيق وأولاده وقت حريق فيلته

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وفاة

ايهاب توفيق

والد ايهاب توفيق

زوجة ايهاب توفيق

أنقذت العناية الإلهية أسرة الفنان إيهاب توفيق، من الحريق، الذي اندلع في فيلته صباح اليوم الخميس، وأسفر عن مصرع والده.
وعن حياة بقية الإسرة فإن زوجة إيهاب توفيق تعيش بشكل دائم في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ظروف توأميه المرضية، فهما يحتاجان لرعاية طبية بشكل دائم.

كما أفاد مصدر مقرب من الأسرة، بأن توأم إيهاب توفيق زارا مصر للمرة الأولى نهاية العام الماضي، قبل أن تعود الأسرة مرة أخرى إلى أمريكا قبل الحادث بأيام، بحسب "الوطن".

 ولقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، اليوم الخميس، إثر حريق هائل اندلع بفيلته بحي مدينة نصر، أسفر عن تفحم جثته، وانتقلت 6 عربات الإطفاء، إلى موقع الحادث لمحاولة إخماد الحريق، وفرضت كردونًا أمنيًا لمنع امتداد النيران للعقارات المجاورة.

 

 

 

 

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