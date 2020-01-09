  • الخميس 09 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حماده امام

تفاصيل مثيرة فى حياة ثعلب الكرة المصرية

استهداف قاعدة أربيل

كيف علمت أمريكا بالقصف الإيراني؟

فيلا ايهاب توفيق

مصادر تكشف أين كانت زوجة إيهاب توفيق وأولاده وقت حريق فيلته

يهود المغرب

إسرائيل تتخذ قرارا خطيرا ضد يهود المغرب

الجندي

الجندى: اللي أفتي بكدا مش فاهم حاجة

ايهاب توفيق

أسرار جديدة عن وفاة والد إيهاب توفيق.. "الدفاية السبب"

إصابة العشرات في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية للأمم المتحدة

إصابة العشرات في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية للأمم المتحدة

بسمة وهبة

بسمة وهبة: مصر جاهزة لأي خطر قادم

كارلوس غصن

قرار عاجل.. القضاء اللبناني يمنع كارلوس غصن من السفر

نانسي عجرم

نانسي عجرم توجه رسالة لأسرة القتيل

«الصحة»: تطعيم 6.5 مليون طالب ضد "الالتهاب السحائي"

الحياة السياسية

هالة زايد
هالة زايد
Advertisements

علي محمود

أخبار متعلقة
#

تطعيم «الأهلى» ضد الملاريا قبل رحلة زيمبابوى

#

«الصحة» تكشف حقيقة إصابة تلميذين بـ"الالتهاب السحائي"

#

نوح يكشف دور الإخوان في "الالتهاب السحائي"

#

الصحة العالمية :مرض قد "يبيد" 80 مليون شخص

وزارة الصحة

الإلتهاب السحائى

تطعيم طلاب

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تطعيم 6.5 ملايين تلميذ في السنوات الدراسية (أولى حضانة، الأول الابتدائي، الأول الإعدادي، الأول الثانوي) ضد الالتهاب السحائي خلال العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة وذلك لمنع انتشار المرض في مصر، مشيرةً أن مصر ليست من دول الحزام الأفريقي لمرض الالتهاب السحائي الوبائي حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تطعيم 4.5 ملايين طالب ضد الدفتيريا والتيتانوس بالصفي الثاني والرابع الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي، بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، كما تم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الفترة من 24-27 فبراير الماضي على مستوى جميع محافظات الجمهورية حيث تم تطعيم 16 مليوناً و567 ألفاً و 480 طفلاً بنسبة تغطية 101?، كما تم الإعداد للحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، تمهيداً لإعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض الحصبة، مشيراً إلى أن وزيرة الصحة والسكان تولي أهمية بالغة بتدعيم البرنامج الموسع للتطعيمات التابع لقطاع الطب الوقائي، حيث تم توفير رصيد كافٍ من الطعوم اللازمة مثل لقاح الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، وذلك لتنفيذ الحملات القومية، لرفع المناعة المجتمعية واستهداف جميع الفئات من الوافدين والمقيمين على ارض مصر لمن هم في سن التطعيم .

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» حكم رسم الحواجب بالتاتو لمن ليس لها حاجب.. الإفتاء تجيب
» "ارجع لطبيب نفسي".. رد الإفتاء على سؤال متابع لها
» هل يجوز لي مصافحة خطيبي؟.. الإفتاء ترد
» «الصحة»: تطعيم 6.5 مليون طالب ضد "الالتهاب السحائي"
» "الموسيقيين" تنعي إيهاب توفيق في وفاة والده
» فيديو .. لحظات مرعبة لطفل يسير على حافة شرفة منزله
» منى فاروق تثير ضجة في أول ظهور لها مع شقيقها
» "بـ5 جنيهات".. سائق توك توك يتحرش بطفلة
» مفاجأة في حادث الطائرة الأوكرانية.. الطيار لم يقم بهذا الأمر
» مؤتمر صحفى لـ"كارتيرون" للحديث عن مواجهة زيسكو
» فايلر يبلغ لجنة التخطيط برغبته في رحيل هؤلاء اللاعبين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:55 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية