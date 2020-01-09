» «الصحة»: تطعيم 6.5 مليون طالب ضد "الالتهاب السحائي"

09 يناير 2020 - 12:43 م

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تطعيم 6.5 ملايين تلميذ في السنوات الدراسية (أولى حضانة، الأول الابتدائي، الأول الإعدادي، الأول الثانوي) ضد الالتهاب السحائي خلال العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة وذلك لمنع انتشار المرض في مصر، مشيرةً أن مصر ليست من دول الحزام الأفريقي لمرض الالتهاب السحائي الوبائي حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تطعيم 4.5 ملايين طالب ضد الدفتيريا والتيتانوس بالصفي الثاني والرابع الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي، بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، كما تم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الفترة من 24-27 فبراير الماضي على مستوى جميع محافظات الجمهورية حيث تم تطعيم 16 مليوناً و567 ألفاً و 480 طفلاً بنسبة تغطية 101?، كما تم الإعداد للحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، تمهيداً لإعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض الحصبة، مشيراً إلى أن وزيرة الصحة والسكان تولي أهمية بالغة بتدعيم البرنامج الموسع للتطعيمات التابع لقطاع الطب الوقائي، حيث تم توفير رصيد كافٍ من الطعوم اللازمة مثل لقاح الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، وذلك لتنفيذ الحملات القومية، لرفع المناعة المجتمعية واستهداف جميع الفئات من الوافدين والمقيمين على ارض مصر لمن هم في سن التطعيم .