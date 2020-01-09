وزير النقل يتابع مشروع تطوير كوبري إمبابة على النيل

09 يناير 2020 - 11:18 ص

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية، اليوم الخميس، كوبري إمبابة على النيل؛ وذلك لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتجديد وتطوير الكوبري، التي بلغت نسبة تنفيذها 92 %.

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل، التي تشمل مشروعات تطوير البنية التحتية الخاصة بشبكة السكك الحديدية.

والتقي وزير النقل خلال الجولة بالمهندسين والفنيين، واطلع على معدلات تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع التي تشمل(إزالة وإعادة تنفيذ طبقة الأسفلت لمشايات السيارات - تنفيذ بلاطات خرسانية أعلى مشايات الأفراد العلوية- صيانة درابزينات مشايات الكوبري - فك واستعدال الأجزاء الجانبية الخاصة بممشى الكوبري- صيانة الأجزاء الميكانيكية للفتحة الملاحية - تنفيذ وتركيب شبكة الإنارة لمشايات السيارات والأفراد- تنفيذ وتركيب نظام تشغيل وتحكم كهربائي للباكية الملاحية المُتحركة- أعمال الدهان).

ووجه وزير النقل، بضرورة العمل على مدار الساعة، وتكثيف الأعمال للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد مع مراعاة اتخاذ كافة تدابير وإجراءات السلامة والأمان؛ أثناء عمليات التنفيذ للحفاظ على سلامة مستخدمي الكوبري

يذكر أن كوبري إمبابة هو أحد كباري السكة الحديد على النيل التي يبلغ عددها ( 11 كوبري ) والكوبري عبارة عن 7 بواكي معدنية الباكية الثانية من جهة إمبابة متحركة بالدوران؛ بطول إجمالي للكوبري 490 متر ويحمل خطى سكة حديد ومشايتان جانبيتان للسيارات الصغيرة ومشايتان علويتان للأفراد ويبلغ إجمالي عرض الكوبري 18 مترا.







