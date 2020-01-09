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"بـ5 جنيهات".. سائق توك توك يتحرش بطفلة

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سائق

تحرش

شريف عامر

ام بى سى مصر

توكتوك

سردت عزة إسماعيل، والدة الطفلة ضحية التحرش، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية تفاصيل صادمة عن الواقعة، قائلة: "ابنتي معوقة والمتهم خدعها بـ5 جنيهات للتعدي عليها".

وأضافت"إسماعيل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": قائلة:"سائق التوك توك ، طلع 5 جنيهات وشاور للطفلة وهي في الشارع راحت فاكرة هيديها لها، أخدها في التوك توك وتحرش بيها".

وتابعت: "واحدة واقفة في البلكونة بتنشر شافت المنظر وفضلت تصوت وسابها"، موضحة أن المتهم من عزبة مجاورة لهم، وتم التعرف عليه عن طريق كاميرات المراقبة، مؤكدة أنها أبلغت عنه، وتم القبض عليه.

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