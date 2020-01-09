رئيس فيفا يشيد بتنظيم مصر الرائع لحفل "كاف"

09 يناير 2020 - 10:12 ص

أعرب جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، عن انبهاره بما رآه فى مصر خلال حفل إعلان أفضل لاعب فى أفريقيا، مشيدًا بالتنظيم الرائع للحفل الذى يتفوق على حفل الأفضل الخاص بالاتحاد الدولى «فيفا».

ودعا رئيس "فيفا" كل مَن لم يأتِ إلى مصر لزيارتها على الفور، موجهاً نصيحة لكل من زارها من قبل بأن يعود إليها من جديد، مشيرًا إلى أن بلاد الفراعنة رائعة والأجواء مثالية والتنظيم يليق بقيمة هذا البلد العظيم.

وأكد إنفانتينو أنه استمتع بما رآه وتابعه فى ظل حضور عدد كبير من نجوم كرة القدم، والشخصيات الرياضية، ما جعل للحفل طابعاً خاصاً، موضحاً أن قارة أفريقيا تصدر أفضل اللاعبين فى العالم فى كل عام، وهذا شىء يجعل الجميع مسرورًا بتطور مستوى كرة القدم، وظهور أسماء علاقة وسط أفضل لاعبى العالم.



