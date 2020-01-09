صورة تكشف حقيقة علاقة نانسي عجرم وزوجها بالسارق

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صورة

نانسي عجرم

زوج نانسى عجرم

سرقة منزل نانسي عجرم

 يبدو أن حادثة سرقة منزل الفنانة نانسي عجرم، وقتل زوجها للص، بـ16 طلقة، لم تنته تداعياته بعد، فكل يوم يكشف تفاصيل جديدة في الحادث، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشاب برفقة نانسي عجرم، مدعين أنه نفس السارق الذي اقتحم منزلها، مشيرين إلى وجود علاقة سابقة بينها وبين المجني عليه.

وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي عدة صور تجمع الفنانة نانسي عجرم بشاب، وصورة أخرى تجمعهما معاً بزوج نانسي عجرم فادي الهاشم، معلقين بأن الشاب الذي ظهر في الصورة برفقتها، هو محمد حسن الموسى الذي قتل على يد فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، في حادثة لا تزال حتى الآن قيد التحقيق لدى القضاء اللبناني.

لكن بعد التحقق من الصورة، تبين أن الشاب الذي ظهر برفقة نانسي عجرم وزوجها هو الإعلامي اللبناني ،إيلي أبو نجم، مؤسس موقع "تجرد" اللبناني، المعني بأخبار الوسط الفني

وكان قد نشر "أبو نجم" إحدى الصور على حسابه على إنستجرام، برفقة نانسي عجرم وزوجها بتاريخ 25 ديسمبر 2019، والأخرى بتاريخ ديسمبر 2019.

وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان للاقتحام فجر الأحد الماضي، من قبل أحد الأشخاص بغرض السرقة، حسب التحقيقات الأولية.



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