» ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 706 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 يناير 2020، بشكل ملحوظ، ليسجل عيار 21 نحو 706 جنيهات للجرام، وفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وأضاف نجيب أن سعر الأوقية مازال عند أعلى مستوى في 7 سنوات، وصعدت أسعار الذهب أكثر من 2% اليوم الأربعاء، متجاوزة مستوى 1600 دولار للأوقية مع سعي المستثمرين للاحتماء بالمعدن الملاذ الآمن، بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أمريكية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 706 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 808 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5648 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 صعد يسجل 606 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1584 دولارًا مقابل 1566 أمس.

ويأتي ارتفاع الأسعار على خلفية التوترات العالمية القائمة، خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لاسيما بعد قصف الأخيرة لقواعد أمريكية في العراق، ردًا على مقتل سليماني.