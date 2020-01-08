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وادي دجلة يخطف فوزا قاتلا من سموحة

الرياضة

دجلة
دجلة
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أمير سعد

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إف سي مصر يخطف فوزًا قاتلًا من وادي دجلة

المصريون

سموحة

وادي دجلة دجلة

حقق فريق وادى دجلة فوزا قاتلا على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

تقدم محمد هلال لدجلة فى الدقيقة 4 من تمريرة من الجبهة اليمنى على حدود منطقة الجزاء سددها اللاعب مباشرة فى المرمى يخطأها الهانى سليمان حارس مرمى سموحه معلنا عن هدف التقدم للفريق الدجلاوى .

بعدها فى الدقيقة 17 استطاع سموحة إدراك هدف التعادل عن طريق الكاميرونى رونالد لوانجا  من ضربة حرة مباشرة من الجبهة اليسرى يلعبها ناصر ماهر على رأس لوانجا الذى لم يجد صعوبة فى إيداعها المرمى فى الوقت الذى فشل فيه محمد عبد المنصف حارس دجلة فى التعامل معها معلنا عن هدف التعادل للفريق السكندرى

وفى الدقيقة 70 نجح التونسى رفيق كابو مهاجم وادى دجلة فى إحراز الهدف الثانى لفريقه  لتصبح النتيجة 2 / 1 للدجلاوية ، يتعادل بعدها أبناء سموحه بثلاث دقائق عن طريق البوركينى محمد كوفى ، وفى الدقيقة 86 يعود دجلة للتقدم من جديد عن طريق رجب عمران الذى يقوم بتخطى الهانى سليمان ورجب نبيل لاعبا سموحه ويضع الكرة بسهولة فى المرمى معلنا عن تقدم فريقه من جديد .

يحاول بعدها لاعبو سموحة إحراز هدف التعادل إلا انهم فشلوا لينهى محمد أبو خاطر حكم اللقاء المباراة معلنا عن حصول دجلة على أغلى ثلاث نقاط لهم منذ انطلاق المسابقة .

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى 9 نقاط فى المركز قبل الاخير للدورى  برصيد 6 نقاط، ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة .

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