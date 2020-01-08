طلب عاجل لـ لبنى عسل والأرصاد: "دى حاجة مش بإيدينا"

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طالبت الإعلامية لبنى عسل، هيئة الأرصاد، بالكشف لهم عن التفاصيل الخاصة بحالة الطقس خلال الفترة المقبلة وعدم ذهاب مناشدة المسئولين بتأخير موعد الدراسة خلال الساعات الأولى من الصباح وأن يكون بداية اليوم الدراسي من الساعة التاسعة صباحًا.

ومن جهته رد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مع الإعلامية خلال برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، قائلا: "دي حاجة مش بأيدينا خالص" لتؤكد له بأن هذا نداء لوزارة التربية والتعليم أن يكون هناك رأفة بأولياء الأمور والطلبة.

وتابعت: "مش هيحصل حاجة خالص لو أخرنا اليوم الدراسي ساعة" والساعات ليست مقدسة مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك مواعيد خاصة بالصيف ومواعيد خاصة بالشتاء".

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