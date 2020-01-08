  • الأربعاء 08 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:54 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
قصف

هل تستهدف إيران السعودية والإمارات؟.. طهران ترد

بسمة وهبة

بسمة وهبة: الإخوان بيجهزوا لكارثة

حسن روحاني

«روحاني» مهددا: "سنقطع أرجل أمريكا من المنطقة"

علي خامنئي

"تويتر" يغلق حساب مرشد الثورة الإيرانية

مصرع 9 في تحطم طائرة أمريكية

أول رد من أوكرانيا على تحطم طائرتها

قصف قاعدة أمريكية

شاهد.. لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية على قاعدة عين الأسد الأمريكية

الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي

عطية: نحن نعبد ربًا لا نعرفه ونصلى على نبى لا نعرفه

الحرس الثوري

تصعيد خطير..الحرس الثوري ينقل معداته تجاه إسرائيل

خامنئي

أول تعليق لـ"خامنئي" على قصف إيران القواعد الأمريكية

قوات مسلحة إيران

تحذير شديد اللهجة من إيران لأمريكا

بسمة وهبة: الإخوان بيجهزوا لكارثة

الحياة السياسية

بسمة وهبة
بسمة وهبة
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بسمة وهبة: "الداعشي أصله كتكوت بيتربى لما يبقى ديك"

#

بسمة وهبة: رفضت عروضًا إخوانية

#

تصرف غريب من بسمة وهبة مع ابنها في سويسرا

الإخوان

بسمة وهبة

أون إي



كشفت الإعلامية بسمة وهبة ،مخطط جديد تقوم به بعض اللجان الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان من اجل إحداث فوضى في البلاد، معقبة :" الإخوان بيجهزوا لكارثة ".

وقالت " وهبة"، من خلال برنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، هناك حسابات حديثة الإنشاء علي مواقع التواصل الإجتماعي تقول أنه تم ترحيل شباب للحرب علي الجبهة مع ليبيا.

وأضافت "وهبة"، ان هذا الكلام عاري تماما عن الصحة ، لافتة إلي أن الغرض من هذه الشائعات هو محاصرة أرواح و عقول المصريين و إحداث بلبلة في الرأي العام.

وتابعت:" شوفتوا كذب وخيانة اكتر من كده ، مخطط الإخوان واللي بيمولوهم مستمر ، هدفهم بث الشائعات ، و اللعب علي وتر السخرية و الفيديوهات المضروبة عشان يربكوا المؤسسات المصرية".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» المالية: ميكنة «إيصالات التحصيل» بالجهات الإدارية والهيئات العامة
» استبعاد نجم الأهلى من رحلة زيمبابوى
» أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها
» محافظ الإسكندرية عن غرق إدارة حي المنتزه: الماسورة اتكسرت
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخرعن مواعيدها اليوم
» لماذا اختارت إيران "عين الأسد" للانتقام
» سي إن إن تفجر مفاجأة مدوية عن الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية
» إبراهيم سعيد يحرج الفنان محمد رمضان: أمال حسام حسن يعمل ايه؟
» فنان شهير: زوجتي متدينة ومستحيل تدخل الوسط الفني
» "محاربو الصحراء" يحتكرون جوائز الأفضل في إفريقيا
» وزير الدفاع الأمريكي: لن نغادر العراق

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية