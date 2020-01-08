هل تستهدف إيران السعودية والإمارات؟.. طهران ترد
بسمة وهبة: الإخوان بيجهزوا لكارثة
«روحاني» مهددا: "سنقطع أرجل أمريكا من المنطقة"
"تويتر" يغلق حساب مرشد الثورة الإيرانية
أول رد من أوكرانيا على تحطم طائرتها
شاهد.. لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية على قاعدة عين الأسد الأمريكية
عطية: نحن نعبد ربًا لا نعرفه ونصلى على نبى لا نعرفه
تصعيد خطير..الحرس الثوري ينقل معداته تجاه إسرائيل
أول تعليق لـ"خامنئي" على قصف إيران القواعد الأمريكية
تحذير شديد اللهجة من إيران لأمريكا
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