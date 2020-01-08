بسمة وهبة: الإخوان بيجهزوا لكارثة

08 يناير 2020 - 10:36 ص





كشفت الإعلامية بسمة وهبة ،مخطط جديد تقوم به بعض اللجان الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان من اجل إحداث فوضى في البلاد، معقبة :" الإخوان بيجهزوا لكارثة ".



وقالت " وهبة"، من خلال برنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، هناك حسابات حديثة الإنشاء علي مواقع التواصل الإجتماعي تقول أنه تم ترحيل شباب للحرب علي الجبهة مع ليبيا.



وأضافت "وهبة"، ان هذا الكلام عاري تماما عن الصحة ، لافتة إلي أن الغرض من هذه الشائعات هو محاصرة أرواح و عقول المصريين و إحداث بلبلة في الرأي العام.



وتابعت:" شوفتوا كذب وخيانة اكتر من كده ، مخطط الإخوان واللي بيمولوهم مستمر ، هدفهم بث الشائعات ، و اللعب علي وتر السخرية و الفيديوهات المضروبة عشان يربكوا المؤسسات المصرية".

