تصعيد خطير..الحرس الثوري ينقل معداته تجاه إسرائيل

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وكالات - الدويني فولي

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إيران

حزب الله

قاسم سليماني

الحرس الثوري الإيراني

في تصعيد خطير، أفادت وكالة أنباء الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بأن "حزب الله" اللبناني ينقل معدات عسكرية نحو الحدود اللبنانية مع إسرائيل.
يأتي ذلك في وقت، قال فيه المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، بعد ضربة صاروخية نفذها الحرس الثوري الإيراني على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، إن "حزب الله" اللبناني يصبح أقوى كل يوم وبات يد لبنان وعينه، وسليماني لعب دورا مؤثرا في ذلك.

وكانت إيران توعدت إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة في الشرق الأوسط وقالت إن كل مراكز مستهدفة من قبل قواتنا من كل الاتجاهات. 

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