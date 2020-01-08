  • الأربعاء 08 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:52 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بسمة وهبة

بسمة وهبة: الإخوان بيجهزوا لكارثة

حسن روحاني

«روحاني» مهددا: "سنقطع أرجل أمريكا من المنطقة"

علي خامنئي

"تويتر" يغلق حساب مرشد الثورة الإيرانية

مصرع 9 في تحطم طائرة أمريكية

أول رد من أوكرانيا على تحطم طائرتها

قصف قاعدة أمريكية

شاهد.. لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية على قاعدة عين الأسد الأمريكية

الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي

عطية: نحن نعبد ربًا لا نعرفه ونصلى على نبى لا نعرفه

الحرس الثوري

تصعيد خطير..الحرس الثوري ينقل معداته تجاه إسرائيل

خامنئي

أول تعليق لـ"خامنئي" على قصف إيران القواعد الأمريكية

قوات مسلحة إيران

تحذير شديد اللهجة من إيران لأمريكا

مراسم دفن سليماني

بعد انتقام إيران.. دفن "سليماني" فى "كرمان"

رد فعل غريب من صلاح بعد فوز "ماني" بجائزة أفضل لاعب

الصفحة الأخيرة

صلاح
صلاح
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ"صلاح" على فوز ماني بجائزة الأفضل بإفريقيا

#

حفيظ دراجي يصدم «صلاح» و«محرز»

#

«ماني» أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

#

رد فعل غير متوقع من طفل بعد دهس سيارة لوالدته

أثار محمد صلاح، جدلاً واسعًا، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، منذ تردد عدم حضوره حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2019، والذي أقيم في مدينة الغردقة، لذا اتجهت الأنظار إليه بشكل كبير، ورصد البعض رد فعله الغريب عقب تتويج السنغالي ساديو ماني بجائزة أفصل لاعب في أفريقيا هذا العام .

وقد نشر حمد صلاح، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من غرفه ملابس "أنفيلد" وهو يضحك، ما اعتبره البعض رد فعل منه على تتويج ساديو ماني.

وحصد النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب عن قارة أفريقيا لعام 2019 لأول مرة في مسيرته، متفوقا على زميله بالفريق النجم المصري محمد صلاح، ولاعب مانشستر سيتي النجم الجزائري رياض محرز.

وحضر ساديو مانى الحفل الذي أقيم اليوم فى مدينة الغردقة بمصر وتسلم الجائزة من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في الوقت الذي غاب في محمد صلاح ورياض محرز عن الحفل.

وكان محمد صلاح قد حصل على لقب أفضل لاعب إفريقي في العامين الأخيرين 2017 و2018، بينما حصل محرز على الجائزة في عام 2016.



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» استبعاد نجم الأهلى من رحلة زيمبابوى
» أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها
» محافظ الإسكندرية عن غرق إدارة حي المنتزه: الماسورة اتكسرت
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخرعن مواعيدها اليوم
» لماذا اختارت إيران "عين الأسد" للانتقام
» سي إن إن تفجر مفاجأة مدوية عن الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية
» إبراهيم سعيد يحرج الفنان محمد رمضان: أمال حسام حسن يعمل ايه؟
» فنان شهير: زوجتي متدينة ومستحيل تدخل الوسط الفني
» "محاربو الصحراء" يحتكرون جوائز الأفضل في إفريقيا
» وزير الدفاع الأمريكي: لن نغادر العراق
» شاهد.. مائدة طعام مشاهير حفل الكاف بالغردقة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية