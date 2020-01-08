رد فعل غريب من صلاح بعد فوز "ماني" بجائزة أفضل لاعب

08 يناير 2020 - 09:45 ص

أثار محمد صلاح، جدلاً واسعًا، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، منذ تردد عدم حضوره حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2019، والذي أقيم في مدينة الغردقة، لذا اتجهت الأنظار إليه بشكل كبير، ورصد البعض رد فعله الغريب عقب تتويج السنغالي ساديو ماني بجائزة أفصل لاعب في أفريقيا هذا العام .

وقد نشر حمد صلاح، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من غرفه ملابس "أنفيلد" وهو يضحك، ما اعتبره البعض رد فعل منه على تتويج ساديو ماني.

وحصد النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب عن قارة أفريقيا لعام 2019 لأول مرة في مسيرته، متفوقا على زميله بالفريق النجم المصري محمد صلاح، ولاعب مانشستر سيتي النجم الجزائري رياض محرز.

وحضر ساديو مانى الحفل الذي أقيم اليوم فى مدينة الغردقة بمصر وتسلم الجائزة من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في الوقت الذي غاب في محمد صلاح ورياض محرز عن الحفل.

وكان محمد صلاح قد حصل على لقب أفضل لاعب إفريقي في العامين الأخيرين 2017 و2018، بينما حصل محرز على الجائزة في عام 2016.





