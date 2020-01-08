» سي إن إن تفجر مفاجأة مدوية عن الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية

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إيران تهاجم أمريكا

كشفت محطة "سي إن إن" الأمريكية مفاجأة من العيار الثقيل حول الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بالعراق.

وقالت المحطة في خبر قصير إن الإدارة الأمريكية كانت على علم بالضربة الإيرانية قبل القيام بها.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وقال "ترامب" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : كل شيء بخير وعلى ما يرام .. صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين أمريكيتين بالعراق .

وتابع: التقييم الأولي للخسائر يكشف عن معلومات جيدة جدًا .

واستدرك: لدينا أقوى جيش ، ومجهزون تجهيزًا كبيرًا في أي مكان بالعالم .. وسوف أدلي ببيان صباح الغد.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تجري تقييما دقيقا للخسائر التي وقعت في مخيم عين الأسد ، ولا يجرِ حصرها حتى الآن.

وأعلنت إيران إطلاق عددًا من الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية انتقاما لمقتل قاسم سليماني.

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