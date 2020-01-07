أول تعليق لـ"صلاح" على فوز ماني بجائزة الأفضل بإفريقيا

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قام النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي بتهنئة زميله في الفريق ساديو ماني بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " .
وتسلم ماني الجائزة في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( كاف ) والذي أقيم في سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية.
وتفوق صاحب الـ27 عاما على الدوليين المصري محمد صلاح زميله في هجوم ليفربول والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي اللذين وصلا معه إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة.

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