» شاهد.. مائدة طعام مشاهير حفل الكاف بالغردقة

شهد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا مائدة عشاء ضخمة لكبار الشخصيات وضيوف حفل الكاف 2019 ، من داخل منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة.



وقال الشيف خالد عبد الفتاح، أحد الشيفات بفندق إقامة الحفل أنه تم تجهيز بوفيه الحفل على أعلى مستوى،موضحا أن البوفيه يجمع بين العديد من الأكلات الشهير ، ليصبح لائقة بضيوف مصر والبحر الأحمر.

