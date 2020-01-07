بالفيديو.. تعرف على رسالة "أبو تريكة" لـ"صلاح"

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محمد صلاح

ليفربول

ابو تريكة

صلاح

أوصى أحد المواطنين في مدينة الدوحة القطرية، النجم محمد أبو تركية لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتوصيل رسالة إلى لاعبنا العالمي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

جاء هذا في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، عندما أظهر "أبو تريكة" وهو يتبادل أطراف الأحدايث مع مواطنين.

وفي الفيديو أوصى أحد المواطنين "أبو تريكة" بتوصيل سلامه لـ"صلاح" وسط انتقادات وجهت للأخير بسبب عدم مشاركته في حفل الكاف بمدينة الغردقة اليوم الثلاثاء.

وتعهد "أبوتريكة" بتوصيل رسالة المواطن إلى "صلاح" وسط احتفاء واسع بمقطع الفيديو المشار إليه.


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