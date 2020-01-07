شاهد.. لحظة إطلاق سراح زوج نانسي عجرم

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إخلاء سبيل

زوج

نانسي عجرم

قررت المدعية العامة فى محكمة الاستئناف بمنطقة جبل لبنان،  إخلاء سبيل الدكتور فادى الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، عقب التحقيقات معه فى مقتل اللص الذى اقتحم منزلهما منذ أيام.

ورفض "هاشم"، الحديث مع وسائل الإعلام بكافة أشكالها، وذلك عقب خروجه من الحبس.

ونشر برنامج "إنسايدر بالعربي"، عبر حسابه الرسمي على  موقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو يرصد لحظة خروج فادي من الحبس، والذى حاول مقدم أحد البرامج الحديث معه أو الحصول على تصريح خاص، إلا أنه تجاهله تماماً للحالة الذى يمر بها، وعلق البرنامج على الفيديو قائلاً: "إطلاق سراح الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم ومحاميه يدلي بأول تصريح عن القضية".


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