وزير القوى العاملة يوجه بالتدريب على مهن الأرابيسك

07 يناير 2020 - 08:06 م

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة استغلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتحركة للتدريب غير النمطي والحفاظ على المهن الحرفية والبيئية غير التقليدية، وذلك بهدف الحفاظ على المهن من الانقراض، ولتوفير فرص عمل للفتيات وإقامة مشروعات صغيرة، فضلا عن التدريب على مهنة صيانة واصلاح وصيانة الطاقة الشمسية.

وشدد "سعفان" على أن هذا التدريب من أجل التشغيل، وإقامة مشروع صغيرة للشباب، تنفيذا لمبادرة "حياه كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرى الأكثر احتياجا .

وقال الوزير إن مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، تقوم حاليا بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية غير التقليدية على المهن المختلفة، والتي يتطلبها سوق العمل للحفاظ عليها وتتميز بها المحافظة بتوافر الخامات البيئية بها.

وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليا -أيضا- تنفيذ دورة تدريبية على مهنة السجاد والكليم لنحو 15 متدربة من الإناث بمركز ومدينة باريس بمكتب عمل باريس وتستمر لمدة شهرين، فضلا دورة أخرى بنفس العدد وعلى نفس المهنة بمركز ومدينة بلاط بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية البندر، وتهدف لتدريب الفتيات على المهن والحرف البيئية ،حيث يتم استخدام مخلفات النخيل وهى من المهن التي تقبل عليها الفتيات نظرا لجمال هذه المهنة، لتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة والحفاظ على المهنة من الانقراض، مؤكدا أن هذا التدريب يسهم بجزء كبير فى حل مشكلة البطالة.

وأوضح الوزير أنه المديرية تقوم أيضا بالتدريب على مهنة صيانة وإصلاح الطاقة الشمسية لتأهيل الشباب من الذكور بمركز ومدينة الفرافرة، حيث إن اتجاه الدولة حاليا استخدام الطاقة البديلة، ومنها الطاقة الشمسية التى تتميز بها محافظة الوادي الجديد ، مشيرا إلى أن جميع المشروعات القومية التى تقام حاليا بالمحافظة تعتمد على استخدام الطاقة الشمسية، ومن هنا يتم تنفيذ تلك البرامج لتوفير العمالة المدربة لتلك المهنة التى يحتاجها سوق العمل.