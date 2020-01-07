السبب الحقيقي لرفض "صلاح" حضور حفل الأفضل في إفريقيا

07 يناير 2020 - 03:51 م

كشف شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، عن السبب الحقيقي لعدم حضور نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، لحفل تتويج الأفضل في إفريقيا عام 2019، من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكتب "إكرامي" عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" "عدم حضور نجم عالمي حفل لن يتم تتويجه فيه حتى لو مقام في بلده هو أمر كروي بحت ليس له أي أبعاد أخرى حدث من قبل مع كثير من اللاعبين فهو حزن بشري طبيعي علي مجهود تمنى اللاعب أن يكافأ عليه".

وتابع: "فاستضافة مصر للحفل يجعل شيء من العتاب مقبول، ولكن الهجوم الشديد على اللاعب وانتهاز الفرصة لتحويل الأمر إلى مقارنات مع غيره، ومزايدات على دعم بلاده شيء غير مفهوم وغير مبرر وغير مقبول".

وأضاف: "لاعب الكرة مهما علا شأنه ونجوميته في النهاية هو بشر، لا يمكن أن يتحلى بالمثالية دائما فـ ظهور صلاح في الحفل مع علمه بعدم التتويج هو قمة الروح الرياضية، التي لا يمكن أن تكون ميزانًا للحكم، مع العلم إني تمنيت حضوره تفاديًا لهذا اللغط الذي اخشى أن يؤثر على تركيزه فيما تبقى من الموسم".

يذكر أن ساديو ماني، هو الوحيد الذي تأكد حضوره ، حيث وصل على متن طائرة خاصة أمس الإثنين، في ظل تخلف محمد صلاح عن الحضور، وصعوبة تواجد رياض محرز، نظرًا لارتباطه بمباراة بالتزامن مع حفل "كاف"، أمام مانشستر يونايتد.