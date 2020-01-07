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حلا شيحة تشعل السوشيال ميديا من إندونيسيا

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حلا شيحة
حلا شيحة
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حلا شيحة

اطلالة كاجوال

أثارت الفنانة حلا شيحة، جدلاً واسعًا، بعد ظهورها بإطلالة جديدة بإندونيسيا .

وظهرت الفنانة حلا شيحة، في الصور، بإطلالة كاجوال من بالى بإندونيسيا وارتدت بنطلون جينز وتي شيرت أبيض اللون وكوتشى باللون اللبنى واعتمدت على الشعر المنسدل لإبراز الإطلالة.

 وتقوم حاليا حلا شيحة بتصوير دورها فى فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسنى وماجد الكدواني وسوسن بدر وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

 يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان والذى عرض العام الماضي، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.



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