» ابنة أصالة لوالدتها: "أعلم أنكِ تمرين بظروف صعبة"

07 يناير 2020 - 10:54 ص





علقت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، على خبر انفصالها عن المخرج المصري طارق العريان، قائلة:"والدتي قوية وتحملت الكثير من الأذى النفسي والمعنوي، ولكن هذا صنع منها امرأة ".



وأضافت معلقة على منشور والدتها، الذي أعلنت خلاله خبر انفصالها :"أعلم أنك تمرين بظروف صعبة ".



وتابعت شام: "لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة! نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض".

