القومي للمرأة: هذه الأغنية حقيرة

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الحدث

نهاد ابو القمصان

سالمونيلا

كشفت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز القومي لحقوق المرأة، عن مخاطبتها لـ"جوجل" بشأن وقف عرض أغنية "سالمونيلا" للمطرب تميم يونس ، قائلة: "أغنية وضعية وحقيرة" .

وأضافت أثناء اتصال هاتفي لبرنامج"القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث"، المثير للدهشة عندما خرج المطرب وهو يدافع عن حقوق المرأة ويسخر من الرجال، وإذا كان كذلك لوضع مقطع في الأغنية لفتاة ترد على الاتهامات الموجهة لها".

 وتابعت: المرأة أصبحت بضاعة رائجة لدى كافة الطوائف؛ الليبراليين أو الإسلاميين ، معقبة:"ممكن نعديها في إطار أن لدينا انحدارًا فنيًا عاما ".
وأبدت أبو القمصان ،غضبها من تغريدة السيناريست مدحت العدل التي قال فيها إن الأغنية "هزار" ، قائلة :" ما نبقى أصدقاء ندافع عن بعض في الحق والباطل".

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