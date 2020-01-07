بعد نشيد الحرب.. البرلمان الإيراني يضع البنتاجون على قوائم الإرهاب

07 يناير 2020 - 10:43 ص

صوّت البرلمان الإيراني على وضع البنتاجونن والمتورطين في قتل قاسم سليماني على قائمة الإرهاب.

ووافق البرلمان في الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الثلاثاء، بحضور 233 نائبا في جلسة البرلمان على الخطوط العريضة وتفاصيل مشروع قانون بصفة عاجلة جدا.

كما دعا لتعديل نص قانون الإجراء المضاد لأمريكا وذلك إثر جريمة اغتيال قائد قوات القدس للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني.

وقبل ساعات كان التليفزيون الإيراني قد أذاع نشيد ما يعرف الحرب الإيرانية - العراقية، في إشارة إلى حالة الحرب التي قد تشهدها المنطقة بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

وتتضمن كلمان النشيد : "يا جيش صاحب الزمان.. تهيأ تهيأ..لحرب صارمة تهيأ تهيأ".

كما نشر موقع فيلق قدس نشر مقتطف من كلمة حسن نصر الله، تحت عنوان الانتقام الشديد الذي سيأخذه نصر الله رداً على مقتل قاسم سليماني.