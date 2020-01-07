مفاجأة مدوية بحادث اقتحام منزل نانسي عجرم

07 يناير 2020 - 09:22 ص



فجر نهاد الهاشم، شقيق زوج الفنانة نانسي عجرم، مفاجأة مدوية بحادث اقتحام منزل شقيقه، قائلا: "السارق أصر على خروج نانسي للحصول على مجوهراتها، وشكل علي شقيقي ضغوطات نفسية كبيرة، مؤكدًا أن شقيقه لم يفكر إلا في حماية أولاده.



وأضاف "الهاشم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث"، أن كاميرات المراقبة لم تكشف عن أن السارق قاد شقيقه وهدده بالسلاح، مطالبًا بخروج نانسي عجرم من مخبأها، لافتًا إلى أن شقيقه عرض عليه المال.



وأوضح أنه تم نقل شقيقه للمستشفى لأن حالته النفسية سيئة، موضحًا أنه حالته الصحية والنفسية تحسنت، ومن المتوقع مغادرته المستشفى اليوم.



ونفى شائعات وجود علاقة بين الفنانة نانسي عجرم واللص الذي اقتحم منزلها، مؤكدًا أن اللص لم يكن يعمل لدى الفنانة نانسي عجرم في حديقة منزلها، كما نشرت بعض المواقع.



وتابع زوج شقيقة الفنانة نانسي عجرم: "أتاسف كثيرًا من هذا الكلام الكاذب، وليس له صلة بالحقيقة، أول مرة نشوف اللص أو نعرفه".

