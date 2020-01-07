» تسريبات مثيرة عن صفقة الأهلي الجديدة بعد صرف النظر عن "إيليكي"

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - أن النادي الأهلي صرف النظر عن التعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي بعد جلسة جمعت رئيس الأهلي محمود الخطيب مع المستشار تركي آل الشيخ.
وقال "زكي" في برنامجه: الأهلي يتكتم على صفقته الجديدة بقوة .. لكن ما أستطيع قوله إنها سوف تكون صفقة سوبر تليق باسم النادي ، وستكون في خط الهجوم.
وتأتي هذه الأنباء بعد الحديث عن تلقي كل من وليد أزارو و جيرالدو عروضا خليجية للرحيل من الأهلي.
ظهر12:06 م
فجر
05:31
شروق
06:59
ظهر
12:06
عصر
14:54
مغرب
17:12
عشاء
18:42