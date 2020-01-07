  • الثلاثاء 07 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:12 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

قتيل فيلا نانسي عجرم

شقيق زوج نانسي عجرم يفجر مفاجأة مدوية عن الشاب المقتول بفيلتهم

قتيل فيلا نانسي عجرم

تعليق ناري من والدة الشاب المقتول في فيلا نانسي عجرم

فادي الهاشم

أسرة الشاب الذي قتله زوج نانسي عجرم تفجر مفاجأة مدوية

ضاحي خلفان

خلفان يكشف عن الدولة دفعت أردوغان للتدخل في ليبيا

جوزيه

رأي مفاجيء من مانويل جوزيه في "فايلر"

محمد صلاح

سر لم يتوقعه أحد وراء غياب صلاح عن حفل "الكاف" بمصر

صلاح

إعلامي شهير يوجه رسالة نارية لـ "صلاح" بشأن جوائز الكاف

جثمان

لماذا نعى خامنئي قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بالعربية؟

عمرو أديب

"أديب": كلام الرئيس واضح محدش هيجرجرنا هنا ولا هنا

تسريبات مثيرة عن صفقة الأهلي الجديدة بعد صرف النظر عن "إيليكي"

الرياضة

الخطيب
الخطيب
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

وزير الإسكان يكشف موعد تسليم العاصمة الإدارية

#

نجم الأهلي يقرر الرحيل بعد تعاقد النادي مع كهربا

#

معلومات مثيرة عن سيارة "حمو بيكا" باهظة الثمن

#

أبو تريكة يكشف عن توقعه الذي "خاب" مع الأهلي

إيليكي

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - أن النادي الأهلي صرف النظر عن التعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي بعد جلسة جمعت رئيس الأهلي محمود الخطيب مع المستشار تركي آل الشيخ.

وقال "زكي" في برنامجه: الأهلي يتكتم على صفقته الجديدة بقوة .. لكن ما أستطيع قوله إنها سوف تكون صفقة سوبر تليق باسم النادي ، وستكون في خط الهجوم.

وتأتي هذه الأنباء بعد الحديث عن تلقي كل من وليد أزارو و جيرالدو عروضا خليجية للرحيل من الأهلي.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تسريبات مثيرة عن صفقة الأهلي الجديدة بعد صرف النظر عن "إيليكي"
» برقية إيرانية تكشف سرًا خطيرًا عن قااسم سليماني
» شاهد .. ظهور فنانة شهيرة بالحجاب بعد اختفائها لسنوات
» نجم الزمالك يهدد ناشيء الفريق ويعايره بأصله
» تعليق ناري لـ"أديب" على تغريدة "خطيبي هيترحل على الجبهة"
» سر «خاتم سليماني» الذي لم تؤثر فيه 4 صواريخ مدمرة
» غياب صلاح ومحرز عن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي
» نجم الأهلي السابق: مصر بلدي الثاني وتمثل كل شيء بالنسبة لي
» "الجندى" يحذر الأمهات من تربية الأبناء بهذه الطريقة
» مفاجأة مدوية في قضية ذابح زوجته ليلة الدُخلة
» بولتون: مستعد للادلاء بشهادتي في «عزل ترامب»

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية