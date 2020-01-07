أسرة الشاب الذي قتله زوج نانسي عجرم تفجر مفاجأة مدوية

07 يناير 2020 - 06:43 ص

أصدرت عشائر النعيم السورية بيانا بشأن مقتل ابنها "محمد الموسوي" على أيدي فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم.



وطالبت العشائر في بيان لها بضرورة التحقيق في القضية بشكل مختلف ، مؤكدين أن الشاب الذي ظهر في الفيديو المتداول داخل فيلا نانسي عجرم ليس ابنهم .



وقال علي الموسى - ابن عم القتيل - في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : نحن ابناء عمومة الـمـغدور ( محمد حسن الموسى) آل الموسى من عشائر النعيم: نطالب بفتح تحقيق بالقضية التي نسبت للمـغدور محمد لعدة أسباب:

1-الذي ظهر بالفيديو شخصية غير شخصية المغدور اللباس بالفيديو غير لباسه وهو مقـتـول لون الجاكيت بالفيديو ابيـض ولونه وهو مقـتـول اسود.

2-هناك عدة فيديوهات لم يتم نشرها علما بأن الفيلا بأكملها تحيط بالكاميرات بما فيها الغرف الداخلية.

3- كما ذكر الاعلام اللبناني بأن المـغـدور قد دخل الى غرفة بنات نانسي هل يستطيع احد ان يفسر كيف اصيبت نانسي.



4- هل من المعقول ان يقوم شخص بمفرده على السـ.ـطو على فيلا نانسي عجرم؟

5- المصاري التي سرقها على زعمهم، لماذا وجدت فوق الطاولة؟ ولماذا تم شحـط الـجـثة من مكانها؟

6-هناك ادعـ.ـاء من زوج نانسي بأنه لم يتذكر اي شيفرة للكاميرات عدا شيفرة الكاميرا التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

7ـ اخيرا نطالب بفتح شيفرا جميع الكاميرات الموجودة داخل الفيلا وخارجها، إذ أن هناك قص وتعديل للفيديو اللذي تم نشره.