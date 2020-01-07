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الكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن اقتحام منزل نانسي عجرم

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نانسي عجرم
نانسي عجرم
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المصريون ـ متابعات

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القصة الكاملة لاقتحام لص منزل نانسي عجرم وقتله

كشف نهاد الهاشم، شقيق زوج الفنانة نانسي عجرم، مفاجأة عن حادث اقتحام منزل الفنانة اللبنانية والتي تعرضت له خلال الساعات القليلة الماضية.
وأوضح "الهاشم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث"، تفاصيل حالة شقيقه الصحية، بعد اقتحام منزله وقتل السارق، قائلًا إنه تم نقله للمستشفى لأن حالته النفسية سيئة، ومن المتوقع مغادرته المستشفى غدًا.
وأشار إلى أن كاميرات المراقبة كشفت أن السارق قاد شقيقه وهدده بالسلاح وطالب بخروج نانسي عجرم من غرفتها، لافتًا إلى أن شقيقه عرض عليه المال، ولكنه أصر على خروج نانسي للحصول على مجوهراتها، وشكل عليه ضغوطات نفسية كبيرة، مؤكدًا أن شقيقه لم يفكر إلا في حماية بناته.

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