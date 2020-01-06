حسام حسن يعلن قائمة سموحة لمواجهة دجلة

06 يناير 2020 - 09:52 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حسام حسن، لمباراة وادى دجلة على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ضمت القائمة كلا من "الهانى سليمان ، حسين تيمور ، محمد كوفى ، رجب نبيل ، كريم يحيى ، أحمد حمص ، يوسف ديوب ، محمد الترهونى ، إسلام جمال ، ناصر ماهر ، محمود حليمو ، سلامة أحمد ، خالد عبد الفتاح ، محمد نادى ، رونالدو وانجا ، حسام حسن ، احمد مكى ، محمود فهمى ، فوزى الحناوى ، ايدى إيممو".

يدخل سموحة المباراة وهو فى المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ18 برصيد 6 نقاط.



