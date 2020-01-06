«السيسي»: «أدعو الله أن يوحد صفوفنا»

06 يناير 2020 - 08:34 م

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التهاني إلى الشعب المصري، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يحفظ الوطن وأن يوحد صفوف المصريين لما فيه الخير.

ونشر الحساب الرسمي للرئيس عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" :« أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يحفظ وطننا الغالي بنسيجه الوطني المتماسك، وأن يوحد صفوفنا لما فيه الخير دائما.. كل عام وأنتم بخير».

وأعلن الجيش والشرطة استعداهم لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، بنشر القوات على كافة الشوارع والميادين وتشديد تأمين الكنائس.

فيما بدأ قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الإثنين.

أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يحفظ وطننا الغالي بنسيجه الوطني المتماسك، وأن يوحد صفوفنا لما فيه الخير دائما.

كل عام وأنتم بخير pic.twitter.com/bBradwc1Cg — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 6, 2020