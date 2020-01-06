تحمل رسالة قرآنية عن اليهود.. خلفان يوجه رسالة لقطر

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قطر

خلفان

نارا للحرب

قال ضاحي خلفان نائب شرطة دبي السابق إن قطر تشبه اليهود في إشعال الحرب.

وكتب خلفان على حسابه في تويتر : " قطر كلما أوقدت نارأ للحرب ستطفأ بإذن الله تعالى.. دفعها لأردوغان واضح".

وعقب مقتل سليماني تساءل خلفان : " هل سيصلي حمد بن جاسم صلاة الغائب على مقتل سليماني.. الاحتمال وارد".

يذكر أن خلفان قد وجه في تدوينة سابقة رسالة ساخرة إلى قطر قائلا : إن مساعي قطر لتشويه صورة الإمارات قد باءت كلها بالفشل.

وكتب على حسابه في "تويتر": "فشلت كل محاولات الدوحة في الإساءة إلى سمعة الإمارات.. ما باقي إلا تشرب من البحر".

وأضاف خلفان في سلسلة تدوينات أنه عندما تسير في شوارع الإمارات الواسعة الجميلة.. لا داعي للسرعة فكل ما حولك يبتسم في هذه الدولة.. اللهم جنب أمتنا شر الأشرار، بحسب قوله.

وتساءل خلفان: هل تنجح قطر في زج أردوغان في حرب بليبيا أملاً في دخول مصر في مواجهة عسكرية.. ليس لديها مانع أبدًا من تطاحن البلدين معًا.


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