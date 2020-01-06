هزة أرضية مفاجئة بمدينة الغردقة

06 يناير 2020 - 12:41 م

سجلت الشبكة القومية لرصد الزلازل، هزة أرضية على بعد 73 كم شمال شرق مدينة الغردقة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم دون أى خسائر أو إصابات.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح من الصعب حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده.

جدير بالذكر أن مدينة الغردقة تتزين الأيام الحالية، استعدادا لحفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وحفل جوائز الأفضل بالقارة السمراء.