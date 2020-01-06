"فيفا" يوافق على بند 8 سنوات بلائحة "الجبلاية"

06 يناير 2020 - 11:52 ص

وافقت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والمكلفة بمتابعة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة والتى يتم حاليًا إعدادها على استمرار بند الـ8 سنوات فى اللائحة، والذى يمنع أى عضو من الترشح أكثر من دورتين متتاليتين بالجبلاية.

ودارت مناقشات بين مسئولة الفيفا واللجنة الخماسية باتحاد الكرة على مدار الأيام الماضية، وطرحت ساليمون على اللجنة زيادة بند الـ8 سنوات إلى 12 عاما أى 3 دورات أسوءة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم، وهو ما اعترض عليه مسئولو اللجنة الخماسية وتمسكوا باستمرار بند الـ8 سنوات.

وتدعو اللجنة الخماسية لعقد جمعية عمومية عادية خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديات المقترحة علي لائحة النظام الأساسي، باعتبارها من أهم الملفات التي تم تكليف اللجنة الخماسية بها بعد تعيينها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".