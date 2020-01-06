رضا عبد العال يحرج مرتضى: أنت السبب في اللي بيحصل للزمالك

أحمد عادل شعبان
وجه رضا عبد العال - نجم الأهلي والزمالك - عتابا لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بعد مباراة طنطا التي فاز فيها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وقال "عبد العال" لمرتضى منصور في مقطع فيديو عبر حسابه بـ"يوتيوب" : يا سيادة المستشار مينفعش تطلع قبل مباراة للزمالك وتقعد تتكلم على التحكيم وجمال الغندور عشان هينحازوا ضد الزمالك ودا اللي حصل النهاردة.
وتابع: أنا كمان مش هتكلم على التحكيم لأني دلوقت مدير فني لنادي بلدية المحلة وكلامي عن التحكيم بيطلع على فريقي اللي بدربه.
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