"أردوغان" يفجر مفاجأة عن توجه قواته إلى ليبيا

05 يناير 2020 - 09:20 م

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن قواته بدأت بالفعل التوجه إلى ليبيا.

ونقلت "روسيا اليوم" عن الرئيس التركي قوله بأن "الجنود الأتراك بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي" .

يأتي هذا بعد يومين فقط من تفويض البرلمان التركي للحكومة بتوجيه قوات عسكرية إلى ليبيا وفق اتفاقية أمنية مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج التي تتخذ من طرابلس العاصمة مقرًا لها، وهي الاتفاقية التي اعترضت عليها مصر واليونان والبرلمان الليبي.