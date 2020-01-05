«ساسي» يصل القاهرة للانتظام في مران الزمالك

05 يناير 2020 - 08:34 م

عاد فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى القاهرة، بعد نهاية فترة إجازته، تمهيدًا للانتظام في مران الفريق استعدادًا للمباريات القادمة.

وشهد مطار القاهرة الدولي وصول النجم التونسي، بعد انتهاء الإجازة التي كان حصل عليها اللاعب لمدة يومين بموافقة الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ومن المقرر أن ينضم ساسي إلى التدريبات الجماعية للزمالك، غدا الإثنين استعدادا للقاء زيسكو الزامبي، المقرر له يوم الجمعة المقبلة، ضمن الجولة الرابعة لدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.