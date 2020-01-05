  • الأحد 05 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليفربول

كأس إنجلترا.. بث مباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون

وثاق أمريكية مسربة: معمم شيعي ساعدنا بهذه المعلومات

أول تحرك إيراني رسمي ردًا على اغتيال "سليماني"

محمد صلاح

شاهد.. والدة "صلاح" تخطف الأنظار في أول ظهور لها

أرشيفية

لقاء مصور يوقع برئيس "الضرائب" متلبسًا برشوة

سليماني

رسالة للسعودية كانت بحوزة "سليماني" أثناء مقتله

أرشيفية

"راضي" يكشف توجيهات "السيسي" لوزير الإعلام

أرشيفية

قرار عاجل من النيابة بشأن ضحايا «مذبحة كفر الدوار»

مريام فارس

مريام فارس: "بن سلمان" حقق حلمي

أردوغان

غضب تركي من إيران

محمد وجائزة الأفضل في افريقيا

مفاجأة صادمة.. غياب «صلاح» عن حفل الأفضل في إفريقيا

بعد التهديد.. وزير إيراني: «ترامب مثل داعش وهتلر وجنكيز»

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

قرار سريع من وزير المالية بعد القبض على رئيس مصلحة الضرائب

#

وزير العدل التركي:العلاقات مع الولايات المتحدة بعد هذا الاعتراف في خطر

#

«ترامب» يغادر قمة الناتو بعد تسريب فيديو السخرية منه

#

سبب غضب "إيفانكا" بعد مقتل "البغدادي"

إيران

قاسم سليماني

وزير

شبه وزير الإتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكلا من «داعش وجنكيز خان وهتلر»، معتبرًا أن جميعهم يكرهون الثقافات.

وغرد الوزير الإيراني عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، قائلًا:«ترامب مثل داعش ، مثل هتلر ، مثل جنكيز!، جميعهم يكرهون الثقافات»، مضيفًا: « ترامب إرهابي يرتدي بذلة ».

جاء ذلك ردًا على تهديد الرئيس الأمريكي بضرب 52 موقعًا إيرانيًا إذا هاجمت إيران الأمريكيين أو الأصول الأمريكية بعد ان وعد خامنئي بالانتقام الشديد وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام يوم الجمعة.




تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

مَن المسئول عن الفكر الدموى فى العالم الإسلامى؟

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الزمالك وطنطا
» إيران توجه ضربة قوية لأمريكا
» الشوط الأول.. تعادل إيجابي بين الزمالك وطنطا
» المقاولون العرب يتعادل إيجابيًا مع المقاصة
» بعد التهديد.. وزير إيراني: «ترامب مثل داعش وهتلر وجنكيز»
» غضب تركي من إيران
» قطار يحطم سيارة نصف نقل بخط "القاهرة- أسوان"
» هدايا الأم تحير الأبناء.. والإفتاء تحسم الأمر
» الأهلى يسدد ديونه من أجل عيون "كهربا"
» وزير النقل يلتقى السفير السنغافورى.. لهذا السبب
» صادم.. يتجول عاريًا فى شوارع الكويت

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عشاء

    06:41 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية