هل التبرع بالدم يحرم الزواج .. على جمعة يجيب

05 يناير 2020 - 01:32 م

وجهت سيدة سؤالاً إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، مفاده: "مرض ابن جارتي مرضًا شديدًا، وهو رضيع لم يبلغ العام، ما استلزم نقل الدم له، فقمت بالتبرع له بالدم لاتفاق الفصيلتين، فهل يعد التبرع بالدم من الأشياء التي تحرم الزواج مثل الرضاعة؟".

وأجاب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية والمنشورة عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، اليوم الأحد، قائلاً: "التحريم من الرضاعة متعلق بأمر إلهي وهو الزواج، ونقل الدم لا يؤثر في هذا ولها المثوبة والأجر أنها أنقذت حياة الطفل وساعدت على علاجه".

وتابع: "العشرة والتربية والدم المنقول لا علاقة له بالزواج؛ لأن عمود النسب ألحق الله به تعبدًا إلهيًا عمود الرضاعة".