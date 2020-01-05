  • الأحد 05 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد صلاح

صورة جديدة لـ "صلاح" بصحبة أسرته

شوبير

"شوبير" يحرق مفاجأة "آل الشيخ" للأهلى

القمص بيجول الأنبا بيشوي

الكنيسة القبطية بالكويت تعلن موعد قداس عيد الميلاد

ترامب وسليماني

نواب بالكونجرس: عملية اغتيال سليماني "غير قانونية"

نانسي عجرم

بعد مقتله.. أول صورة لسارق منزل نانسي عجرم

علي جمعة

هل التبرع بالدم يحرم الزواج .. على جمعة يجيب

ظريف وبومبيو

الخارجية الإيرانية: إيران لا تريد الحرب

نانسي عجرم

القصة الكاملة لاقتحام لص منزل نانسي عجرم وقتله

ارشيف

قليل البخت.. لصوص يعثرون على بقايا جثث في سرقة مركز طبي

كنيسة

رئيس الطائفة الإنجيلية: إحنا عندنا كارثة بالكنائس

تطعيم «الأهلى» ضد الملاريا قبل رحلة زيمبابوى

الرياضة

الأهلى
الأهلى
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الغيابات تضرب الأهلى قبل مواجهة "الدراويش"

#

خبر سار لجماهير الأهلى قبل مواجهة النجم الساحلى

#

النجم الساحلي يكرم "رمضان" قبل مران الأهلى

#

الأهلى راحة 24 ساعة من التدريبات قبل مواجهة الجونة

قام الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، بتطعيم اللاعبين والجهاز الفني بمصل الملاريا خلال الـ48 ساعة الماضية، قبل رحلة السفر إلى زيمبابوى والمقرر لها فجر 8 يناير الجارى، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 يناير بالجولة الرابعة لدوري المجموعات بأبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مواجهة أف سي مصر في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بمجموعته برصيد 6 نقاط متساويًا مع الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في عدد النقاط.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

مَن المسئول عن الفكر الدموى فى العالم الإسلامى؟

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» قطار يحطم سيارة نصف نقل بخط "القاهرة- أسوان"
» هدايا الأم تحير الأبناء.. والإفتاء تحسم الأمر
» الأهلى يسدد ديونه من أجل عيون "كهربا"
» وزير النقل يلتقى السفير السنغافورى.. لهذا السبب
» صادم.. يتجول عاريًا فى شوارع الكويت
» الزمالك يحتفل بـ 109سنوات على إنشائه
» فنانة شهيرة تعلن استئصال الرحم وتفاجئ متابعيها
» فيديو نادر لـ إليسا يثير ضجة.. شاهد كيفت تغيرت!
» فى أول مزادات عام 2020.. بيع أغلى سمكة تونة بالعالم
» "المخدرات" سبب انفصال حاتم ذو الفقار من فنانة شهيرة
» خناقة سعوديتين شهيرتين تشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:52 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية