أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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تقام اليوم العديد من المباريات المهمة بمختلف الدوريات نستعرض أبرزها..

الدورى المصرى

المقاولون العرب Vs مصر المقاصة 2:30 على قناة TIME SPORT

طنطا Vs الزمالك 5:00 على قناة TIME SPORT

الأهلى Vs نادى مصر 7:30 على قناة TIME SPORT

الدورى الإسبانى

غرناطة Vs ريال مايوركا 1:00 على قناة beIN SPORT HD 3

ريال سوسيداد Vs فياريال 3:00 على قناة beIN SPORT HD 3

ديبورتيفو الافيس Vs ريال بيتيس 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3

سلتا فيجو Vs أوساسونا 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3

الدورى الإيطالى

بريشيا Vs لاتسيو 1:30 على قناة beIN SPORT HD 4

سبال Vsهيلاس فيرونا 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4

جنوى Vs ساسولو 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4

روما Vs تورينو 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4

كأس الاتحاد الإنجليزى

تشيلسى Vs نوتينجهام فورست 4:00 على قناة beIN SPORT HD 5

ميدلزبره Vs توتنهام هوتسبير 4:00 على قناة beIN SPORT HD 1

ليفربول Vs إيفرتون 6:00 على قناة beIN SPORT HD 2


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