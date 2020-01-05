أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات المهمة بمختلف الدوريات نستعرض أبرزها..
الدورى المصرى
المقاولون العرب Vs مصر المقاصة 2:30 على قناة TIME SPORT
طنطا Vs الزمالك 5:00 على قناة TIME SPORT
الأهلى Vs نادى مصر 7:30 على قناة TIME SPORT
الدورى الإسبانى
غرناطة Vs ريال مايوركا 1:00 على قناة beIN SPORT HD 3
ريال سوسيداد Vs فياريال 3:00 على قناة beIN SPORT HD 3
ديبورتيفو الافيس Vs ريال بيتيس 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3
سلتا فيجو Vs أوساسونا 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3
الدورى الإيطالى
بريشيا Vs لاتسيو 1:30 على قناة beIN SPORT HD 4
سبال Vsهيلاس فيرونا 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4
جنوى Vs ساسولو 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4
روما Vs تورينو 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4
كأس الاتحاد الإنجليزى
تشيلسى Vs نوتينجهام فورست 4:00 على قناة beIN SPORT HD 5
ميدلزبره Vs توتنهام هوتسبير 4:00 على قناة beIN SPORT HD 1
ليفربول Vs إيفرتون 6:00 على قناة beIN SPORT HD 2
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