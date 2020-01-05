» الأهلى يبحث عن تأمين الصدارة على حساب "أف سى مصر"

05 يناير 2020 - 09:54 ص

يستضيف النادي الأهلي نظيره أف سى مصر، فى السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى فى إطار مباريات الدورى الممتاز.

المارد الأحمر يدخل اللقاء وعينه على الثلاث نقاط، من أجل المحافظة على صدارة جدول ترتيب الدورى الذى يحتله برصيد 27 نقطة ويتبقى له مباراتان مؤجلتان نتيجة مشاركته في دورى أبطال أفريقيا.

فايلر المدير الفنى للأهلى يجهز الفريق بشكل جيد للمواجهة المرتقبة والمهمة السبت المقبل أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بملعب الأخير في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

فى المقابل طالب عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق أف سي مصر لاعبيه بضرورة التركيز أمام بطل الدورى فى نسخته الأخيرة واستغلال الحالة المعنوية العالية التى يمر بها اللاعبون بعدما فازوا على طنطا الجولة الماضية.