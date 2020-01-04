وزير الإسكان يكشف موعد تسليم العاصمة الإدارية

كشفت الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن تفاصيل الخطة الزمنية للإعلان عن تسليم العاصمة الإدارية الجديدة .
وأضاف "الجزار" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى عمرو أديب على فضائية mbc مصر ،أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرر أن تكون هناك زيارة شهرية للعاصمة الجديدة بصحبة عدد من الوزراء حين الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى في 30 يونيو 2020.
وأشار "الجزار" ، الى أن حجم العمالة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يبلغ نصف مليون عامل، مؤكدا أن تمويل المشروع يتم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية وليست من ميزانية الدولة، بالتعاون مع عدد من الشركات الصينية والمستثمرين والمطورين العقارين.