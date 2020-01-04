مكالمة مسربة تفضح نوايا قيادات جماعة الإخوان.. لا عاوزين شريعة ولا دين

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المصريون ـ متابعات

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أذاعت الإعلامية أمانى الخياط، تسجيلاً لخيرت الشاطر، قائلاً "متأسفين على التأخير، ليرد عليه أحد الأشخاص عليه لهجة غير مصرية "لا لا الله يعينكوا على القاهرة حاجة غير معقولة"، ويجيبه الشاطر"اسمه ايه ده توماس فريدمان جه عمل معايا حوار وكان على الدستور أو الرئيس أولاً، والميعاد كان الساعة ستة وجه الساعة سبعة ونصف، وأول ما دخل قالى مستر شاطر المرور أولاً.. المرور أولاً، مش الدستور ولا الرئيس".
وفى تسجيل آخر أذاعته "الخياط"، خلال برنامج "الكبسولة"، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، قال الشاطر"وعلشان الهدفين دول إحنا مستعدين نضحى بأى حاجة تانية، وأى موضوع حد له مطالب أو قلقان من حاجة، وعايز أى حاجة، معندناش مشكلة نتفاهم ونتكلم فيها، وفى نفس الوقت اللى هيقرب منهم هنضحى برده بلا حدود، علشان تبقى المعادلة واضحة ومافيش فيها مجال، ده مشروعنا وأحنا شغالين عليه بقالنا سبعين أو ثمانين سنة، ومش عاوزين لا شريعة ولا دين، والشعب كله دلوقتى، محدش هينفع يضحى بالمسألة دى، وهيبقى الحكم لينا".
يذكر أن برنامج "الكبسولة" يذاع يومى السبت، والاحد، فى تمام الثامنة مساء، على شاشة إكسترا نيوز، ويكشف من خلال تسجيلات بالصوت والصورة، نوايا الإخوان فى السيطرة على مصر والدخول بها فى نفق مظلم.


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