الوحدة السعودي يوضح موقفه من التعاقد مع «أزارو»

04 يناير 2020 - 09:47 م

نفى توفيق تونسي المشرف على الكرة بنادي الوحدة السعودي، الدخول في مفاوضات مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال توفيق تونسي في تصريحات صحفية: "وليد أزارو ليس ضمن خطتنا، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، وكل ما يتردد عن دخولنا في مفاوضات لضمه غير صحيح تماما".

كان نادي الوحدة السعودي، أعلن عن عقد اتفاقية توأمة مع النادي الأهلي المصري، أمس الجمعة، بهدف نشر الوعي الرياضي والثقافي والاجتماعي.

كانت تقارير أشارت إلى اقتراب وليد أزارو من الانضمام إلى الوحدة السعودي، خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي.